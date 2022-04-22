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"Ніхто в країні не забув про заблокованих людей у місті": Арестович заявив про контрнаступ на Маріуполь

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"Ніхто в країні не забув про заблокованих людей у місті": Арестович заявив про контрнаступ на Маріуполь

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступальна операція на Маріуполь точно буде.

Він наголосив, що Україна не забула про заблокованих людей у місті і робить все для їхнього звільнення.

Про це Арестович розповів інтерв'ю російському правозахиснику та адвокату Марку Фейгіну у п'ятницю, 22 квітня.

Радник голови ОП зауважив, що остаточне рішення щодо Маріуполя ухвалює головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Коли це станеться - наразі невідомо. 

"Нам не потрібні мертві герої звідти. Нам усім потрібні живі і цивільні, і військові... тому все, що можемо, робимо", - заявив радник президента України.

За неофіційними даними, є ймовірність, що 23 квітня вдасться відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Раніше в Офісі президента розповіли про варіанти евакуації бійців "Азову". Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що українська сторона готова використовувати будь-які шляхи для того, щоб визволити із заблокованого російськими окупантами Маріуполя останніх оборонців міста та мирних жителів.

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