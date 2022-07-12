"Ніхто в світі не купить російських протиракетних систем": військовий експерт заявив, що в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS

Більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ніякі С-300 та С-400 не придатні для перехоплення HIMARS.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Радіо НВ.

"Американська зброя показала високий клас і перемогла всі ті хвалебні реляції, які росіяни використовували на адресу своїх С-300, С-400 про те, що вони непереможні. І під цією маркою попродавали (комплекси - ред.) по світу. Я думаю, що більше ніхто в світі не купить цих протиракетних систем, а ті, хто купив, — дуже про це пожалкують", — заявив він.

Кущан додав, що ЗСУ фактично нищать на полі бою військову спроможність Росії.

"Виявилося, що HIMARS можуть діставати до комплексів С-300, С-400, які і були призначені, щоб збивати американську ракету по типу тієї, яка летить з пускової установки HIMARS. Сьогодні в Росії дійсно почалася паніка. І звучать навіть абсурдні вимоги про те, що "нам треба терміново розробити якусь протидію цим ракетам". Очевидно, що такі розробки тривають роками", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов окреслив два сценарії розвитку війни в Україні на найближчі місяць-півтора.