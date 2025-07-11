Ніякого "після війни" не буде: Берлінська зробила приголомшливу заяву та надіслала месседж лідерам ЄС

Волонтерка Марія Берлінська / © скриншот з відео

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Волонтерка Марія Берлінська закликала європейських лідерів відмовитися від ілюзії про «життя після війни». Вона наголосила, що війна в Україні — це вступ до технологічної третьої світової війни. Тому Європа має вже зараз об’єднатися з Україною для створення спільної системи захисту міст від ударів ракетами і дронами.

Про це керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones заявила у програмі Наталії Мосейчук на YouTube-каналі.

Звертаючись до європейських лідерів у ефірі програми, Берлінська сказала, що війна в Україні є інтро, вступом до технологічної Третьої світової війни.

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«Я би хотіла через вас передати один меседж для європейців і прохання його озвучити. В Римі (на конференції з відновлення України — ред.) я вважаю дуже шкідливим твердження „після війни“. Ніякого «після війни» ціни не буде — війна йде постійно, просто в різних доменах: інформаційна, кібер, економічна, когнітивна, інші. Війна триває постійно. І поки існує Росія, вони будуть проти нас воювати. Маю на увазі — проти України і проти європейський країн. Спільно з Китаєм просуваючи свій — інший — порядок денний таких авторитарних, тоталітарних технологічних концтаборів. Меседж, який я хочу донести, стосується всіх європейських лідерів, частина яких знаходяться на стадії заперечення на своїх антидепресантах. Месседж наступний: наша війна є інтро, вступом до технологічної Третьої світової війни», — висловилась волонтерка.

Берлінська — про загрозу для міст України та ЄС

Вона описала загрозу, яка існує не лише для України, але й для країн Євросоюзу.

«Зараз всі бояться „Шахедів“ і ракетних ударів, але вони бʼють по конкретних координатах. І є дещо значно небезпечніше ніж «Шахеди» в нинішній модифікації — це тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання, автономних роботів, які можуть стосуватися не лише українських Сум, Дніпра чи Харкова, але також і Львова, Чернівців, Кракова в навіть Мюнхена і Риму», — пояснила Берлінська.

Вона зазначила, що це буде зовсім інший рівень дронових атак, колі не буде потрібна участь оператора, а діятиме повна або часткова автономність. І ці безпілотники можуть літати на сотні, тисячі кілометрів, а також зависати над містами.

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Водночас волонтерка повідомила, що існують контрзаходи, над якими вже треба працювати не тільки українцям, але й європейцям разом з ними.

«Це автоматичні турелі, зенітні дрони-перехоплювачі, електромагнітні, лазерні засоби, сітки, ЗРК. Все це потрібно вже тестувати, шукати оптимальні конфігурації, застосовувати в комплексі. Важливо, щоб представники влади: нашої центральної та місцевої і європейських країн вже шукали рішення і обладнували захист над містами станом на літо 2025 року», — розповіла керівниця Центру підтримки аеророзвідки.

Вона акцентувала, що готуватися потрібно вже зараз, але навряд чи хтось це робить.

Нагадаємо, раніше Берлінська заявила, що найбільший терор проти українських міст Росія почне цієї зими. Вона закликала готуватися до відбиття ударів не лише «Шахедами», але й атак автономних роботів.Це стосується не тільки Харкова і Запоріжжя, але, наприклад, Вінниці, Рівного чи Львова.

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До слова, на конференції з відновлення України, що відбувалася у Римі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що партнери ухвалили рішення про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.