“Нікчемна пародія”: експерт пояснив, чому Путін копіює Зеленського

Президент РФ Володимир Путін копіює президента України Володимира Зеленського. Його погрози про створення санітарної зони на окупованих територіях нашої держави — це симетрична відповідь на заяви київських чиновників про те, що треба створити демілітаризовану зону на території Росії, щоб з неї не обстрілювалася Україна.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Freedom військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

За його словами, Путін копіює все те, що робить президент України Володимир Зеленський: “Коли я чую щось про санітарну зону, мені здається, що санітари мають дати відповідь на це питання. Яка санітарна зона, про що ми говоримо? Якщо без жартів, то Путін копіює все те, що робить Київ чи окремі київські чиновники”.

Експерт провів наступну аналогію: “Найяскравіший приклад — коли президент Зеленський в перші дні війни сів поговорити з іноземними журналістами і сам взяв стілець. Кілька днів тому Путін на зустрічі з ветеранами-інвалідами війни, окупантами також брав важкий стілець і сам його тягнув. Таке враження, що він намагався робити якийсь косплей”.

Іван Ступак додав, що така ж сама історія була і з волонтерами. Це вони теж намагалися скопіювати з українського досвіду.

Військовий аналітик зауважив, що санітарна зона, це така собі симетрична відповідь на заяви українських чиновників про те, що треба створити демілітаризовану зону на території РФ, щоб з неї не обстрілювалася Україна.

Експерт наголосив, що насправді Росія страшна своєю імпровізацією: “Плани в них були на перші 72 години, як розповідала Скабєєва — о 8 ранку підйом, захоплення Києва, о 21 салют, парад на Хрещатику і відбій. Після цього плану в них не було, все інше — імпровізація”.

Іван Ступак звернув увагу на те, як змінились плани росіян про те, що вони будуть погрожувати Варшаві: “Потім все зійшлося до Бахмута і Мар’їнки. Тепер вони вимушено — так, повільно, не швидко, — але відкочуються в протилежному напрямку від Києва”.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін відповів, чи буде російська армія знову наступати на Київ.

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