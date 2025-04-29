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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1747
Час на прочитання
1 хв

Ніхто не хоче в піхоту: військовий медик відверто назвав причини

Піхота — це або «300», або «200», каже військовий медик. Відверта розповідь про реальність на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Військовий медик і медичний менеджер Гліб Бітюков

Військовий медик і медичний менеджер Гліб Бітюков / © Радіо Свобода

Військовий медик і медичний менеджер Гліб Бітюков розповів, чому українці не хочуть служити у піхоті, відверто пояснивши всі наслідки.

Про це Бітюков сказав у інтерв’ю «Свобода Live».

Під час розмови ведуча нагадала про скандали, які виникли через переведення вузьких спеціалістів у піхоту. Народні депутати розповідали, що навіть медиків переводять в окопи. Журналістка попросила військового медика підтвердити чи спростувати це.

«Дійсно, такі переведення були. Але що влада зробила для того, щоб поповнити ресурси тої самої піхоти? В піхоту, зрозуміло, що ніхто не хоче. Піхота означає лише те, що ти врешті-решт загинеш, питання тільки — коли: сьогодні, завтра чи через тиждень, якщо тобі повезе більше. І повернешся та назад або «300», або «200», або в СЗЧ, от і все. Тому, безумовно, ніхто не хоче бути піхотинцем, бо у тебе захисту нема ніякого», — розповів Бітюков.

До слова, раніше у квітні народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що ситуація на фронті вимагає термінової мобілізації. Вона зазначила, що ситуація із «санітарними втратами», пораненими є надзвичайно серйозною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1747
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