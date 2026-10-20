"Ніхто не перемагає": Рубіо зробив різку заяву про війну Росії проти України

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо назвав руйнування української енергетичної інфраструктури та значні втрати російської армії серед причин, чому війну Росії проти України необхідно завершити.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на DRM News.

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Рубіо про удари по енергетиці України та втрати армії РФ

Коментуючи ситуацію на фронті та наслідки російських атак, Рубіо зазначив, що постійні удари по українській енергетиці завдають країні значної шкоди.

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«Одна з причин, чому ця війна має закінчитися, — тому що електромережа України зазнає руйнування», — сказав Рубіо.

Його заява прозвучала на тлі нових російських атак на енергетичні об’єкти України. Нагадаємо, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок останніх ударів було пошкоджено 28 підстанцій у низці регіонів країни.

Ще одним аргументом для завершення війни державний секретар США назвав значні втрати російської армії. Він повторив оцінку президента США Дональда Трампа, за якою щомісяця у війні гинуть близько 20–25 тисяч російських військових.

«Щомісяця 20 чи 25 тисяч росіян гинуть, намагаючись наступати в Україні», — заявив Рубіо.

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Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили постачання ракет-перехоплювачів для захисту від балістичних атак, раннє попередження про російські удари та відновлення повноцінної роботи Starlink і Starshield. Зеленський наголосив, що переговори відбувалися на тлі дипломатичних зусиль для завершення війни.

Раніше Рубіо також підтвердив обговорення можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, російського лідера Володимира Путіна та голови Китаю Сі Цзіньпіна. За його словами, ідею тристоронніх переговорів розглядали, однак остаточного рішення щодо їх проведення не було.

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