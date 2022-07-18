"Нікого не образив": вдома у родини ліквідованого російського окупанта виявили холодильник із України

Родина російського окупанта, якого ліквідували в Україні, бідкається на відсутність компенсації.

Проте вони не соромляться демонструвати ймовірно вкрадений в Україні холодильник, оскільки на техніці помітили написи українською мовою.

Вкрадене майно українців засвітили в одному із роликів російських блогерів.

На відео родина окупанта бідкається, що 21-річний Ілля Василенко пішов вбивати українців, проте його ліквідували вже 25 лютого. Його рідним відмовились виплачувати компенсацію, оскільки родина, в якій він ріс - прийомна.

Родина загарбника на відео бідкається, що "він нікого не образив у своєму житті", водночас на кадрах чітко видно холодильник із українським написом щодо гарантійного терміну обслуговування. Ймовірно загарбник перед смертю встиг його вкрасти та відправити своїй родині.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

У коментарях бухливо відреагували на історію російського окупанта та порекомендували росіянам поцікавитись, а що сталось із власниками вкраденого холодильника, яким тепер безсоромно користується родина ліквідованого:

"Тепер я хочу сюжет про те, яка історія у цього холодильника", - пише Ярослав Б.

"Відчула холод на спині, коли побачила цей холодильник", - пише користувачка.

"Потрібно тепер провести розслідування, взяти номер холодильника, пробити хто його купував і де, і взяти інтерв'ю у людей, хто і як у них вкрав холодильник", - пише Павло Л.

"Краще б про холодильник зняли! У холодильника доля трагічніша, ніж у цієї родини!", - зауважує ще один коментатор.

"Найкращий випуск, і красномовний герой випуску звичайно ж холодильник! Браво! Все інше - нісенітниця", - написала Ярина Х.

"Зніміть краще сюжет про долю справжніх власників холодильника. Чи живі вони взагалі?", - пише Владислава С.

"Можна вже перейменовувати сюжет на "Про холодильник". Буде проглядатися на каналі", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, камери спостереження на Київщині зафіксували сотні облич окупантів, які скоювали злочини.

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