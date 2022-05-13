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"Нікого не залишимо ворогу": Зеленський назвав, скільки населених пунктів звільнено від окупантів

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"Нікого не залишимо ворогу": Зеленський назвав, скільки населених пунктів звільнено від окупантів

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за добу 12 травня.

На звільнені від окупантів території повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 13 травня.

"Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо", – сказав Зеленський.

"Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу... Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", – наголосив президент.

Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація розробила проєкт будівництва в Ірпені житлового комплексу для людей, які втратили свої домівки.

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