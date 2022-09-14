"Нікого не затопить, усі будуть із водою": начальник Криворізької РВА про ситуацію в місті після ракетних ударів

По місту Кривий Ріг запустили крилаті ракети Х-101, які випустили з Ту-95МС.

Найближчим часом ситуація із водою у Кривому Розі стабілізується.

Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив про це у своєму зверненні.

Він також закликав містян не панікувати.

"В найближчий час ситуація із водою стабілізується. Не панікуйте", - сказав Ситниченко.

Нагадаємо, російські окупанти у середу, 14 вересня, ракетами обстріляли Україну.

Ракетні удари окупанти завдали під час останньої повітряної тривоги.

По місту Кривий Ріг запустили крилаті ракети Х-101, які випустили з Ту-95МС. Вони поцілили по західних околицях Кривого Рогу. Наразі втрати та руйнування уточнюються.

Кореспондент ТСН.ua повідомив, що після ракетних ударів у Кривому Розі з'явились проблеми з центральним водопостачанням. На місця уже виїхали рятувальники.

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