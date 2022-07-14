"Ніколи не буде прощення": зірки відреагували на ракетні обстріли Росією Вінниці

Зокрема, ворог розбомбив будівлю з офісними приміщеннями.

У результаті близько сотні людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

Українські зірки відреагували на цинічні дії Російської Федерації.

Катерина Осадча

"У світі втомилися від війни? В Європі все менше хочуть говорити про трагедії в Україні? Це фото для вас і для росіян, що вважають нашу країну суцільною постановкою. Страшне фото, а ще за пів години до цього мама котила візочок, розмовляла з дворічною донькою і планувала день, саме день, далі ми вже давно не плануємо… Просто уявіть, вони йшли центром міста, мирного міста. Це теракт. Ми закликаємо світ визнати Росію терористичною країною і закрити небо над Україною".

Оля Полякова

"Моя Вінниця!!! Загибла маленька дитина!!! Боже!!! Спини це!!! Росія - терорист!!!".

Фото: МВС

Віктор Бронюк

"Ракетний удар по моїй Вінниці. Одне з найбільш людних місць… Цивільна будівля з купою офісів, поруч пологовий будинок, великий медичний центр, ринок, одна з ключових транспортних розв’язок… "Швидкі" їдуть одна за одною… Перші оприлюднені цифри кількості жертв вже є… Серед них маленька дитина… Слів бракує… Як справжні терористи, рашисти б’ють туди, де буде найбільше смертей… Нелюди, яким ніколи не буде прощення… Ми, попри всі випробування, вистоїмо і здобудемо найбільшу перемогу в історії України! Не просто віримо у це, а точно знаємо".

Настя Каменських

"Вінниця. Ракетний удар по місту сьогодні. На момент, коли я почала писати цей допис, було відомо про 2 загиблих і 12 поранених. За декілька хвилин інформація оновилась. Нацполіція повідомила про 12 загиблих та 30 поранених. Невинні люди. Ранок. І бажання зробити все можливе, аби припинилось це ціленаправлене знищення української нації. Будь ласка, поширюйте інформацію про злочини росії з перекладом на англійську. Світ має це бачити".

Фото: ДСНС

Ектор Хіменес-Браво

"Нелюди! Невже мало смертей? Невже їм недостатньо крові? Вінниця, центр міста - цивільний об’єкт. Немає нічого військового і близько. Серед білого дня вони ні за що вбили десятки людей серед яких є діти. Кожен рот, що зараз мовчить, має понести за це кару! В мене немає слів, які б тут не заблокував Instagram. В них немає нічого святого і нічого живого в душі. Та душі вже давно нема. Кожна зароблена копійка має йти на кулі для цих виродків. Ми маємо перемогти, щоб викорінити це зло, це пекло, що вони несуть за собою!".

Фото: ДСНС

Ілона Гвоздьова

"Скільки ще невинних людей будуть гинути через війну одного д€б!л@, скільки світ ще буде споглядати на винищення нашої нації, збирати безкінечні зібрання, обговорювати, думати, накладати санкції, тягнути з поставками зброї і техніки, та приїжджати на екскурсії до Бучі?! Господи, скільки болю, сліз та суму за наших людей, зруйновані міста і життя!".

Марина Боржемська

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист. Все місто в каретах швидкої допомоги. Моє місто, моя душа… Її розривають на шматки, як і всю країну. Коли вже вони будуть притягнуті до відповіді за усі свої військові злочини?".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua розповіла все, що відомо на цей момент про російську терористичну атаку по Вінниці. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів.

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