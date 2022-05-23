"Ніколи не читає документи і йому переказують, що кажуть генерали" - Фейгін про Путіна

"Ніколи не читає документи і йому переказують, що кажуть генерали" - Фейгін про Путіна

Працювати з диктатором РФ Володимиром Путіним дуже нелегко -він завжди запізнюється, а, щоб не читати документ, просить їх переказати.

Диктатор РФ Володимир Путін не схильний до монотонної роботи. Але свої промови він завжди перечитує та редагує.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

За словами Фейгіна він був довіреною особою експремʼєра Касьянова, який і розповів йому деталі роботи з Путіним. Він каже, що Путін завжди запізнювався на економічні наради, які треба було проводити оперативно. Його могли чекати 3 - 5 годин.

Також, як розповідав Касьянов Фейгіну, Путіну завжди було нудно на таких заходах. Він міг посидіти 10-15 хвилин і все, він такого не любить.

"Крім того, навіть Пугачов, який був авторитетним банкіром на той час, розповідав, що Путін не любить читати книжки, тому завжди просив переказати (йдеться і про документи. – Ред.). А це був ще приблизно 2003 рік. І ситуація за 20 років кращою не стала. Тому він вникати взагалі не здатен. Зараз Патрушев йому теж переказує те, що говорять генерали. Це не так, що Путін сидить зі всіма, і вони разом все обговорюють", - розповів Фейгін.

Водночас, як зазначив правозахисник, свої промови Путін завжди перечитує та редагує.

"Він ніколи не читає того, що не бачив заздалегідь. Така в нього філософія. І ви знали, що окуляри він не носить, і це теж впливає на те, чому він не читає документи, а просить переповісти. Адже йому вже 70 років", – додав Фейгін.

Утім, через плітки про погіршення стану здоровʼя Путіна, експерти почали говорити про те, що одним із найближчих людей до нього зараз є секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Російський посадовець, нібито, часто може вирішувати питання з генералами замість Путіна.

"Але це може бути і правда, і ні. Немає суперечок, що він особисто працює з генералами, адже може робити це за посередництва Патрушева та навіть через відеозвʼязок. Він (Путін.- Ред.) не зустрічається з генералами і не сидить над картами", – наголосив правозахисник.

Як повідомлялося, політолог заявив, що Путіна накачують таблетками і готують нову операцію.

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