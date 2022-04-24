"Нікому не вдасться сховатись": Зеленський попередив окупантів про наслідки ракетного терору в Україні

"Нікому не вдасться сховатись": Зеленський попередив окупантів про наслідки ракетного терору в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожного, хто віддавав та виконував накази завдавати ракетних ударів по українських містах, буде покарано.

Глава держави підкреслив, що вже скоро окупанти отримають відповідь за скоєне.

Про це Зеленський сказав у традиційному відеозверненні у суботу, 23 квітня.

"Ми встановимо усіх, хто відповідальний за російський ракетний терор, кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує всі накази. Нікому не вдасться сховатись. Скільки би часу у нас це не зайняло, але усі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили.

Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. Це лише питання часу, коли ми зможемо повернути всіх депортованих українців додому. Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення. Серед загиблих – 3-місячна дитина.

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