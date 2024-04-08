Нікополь знову під ударами артилерії та дронів: є двоє поранених (фото)

Російські окупанти знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки ворога є двоє поранених – 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

За день Нікопольщина пережила 6 ворожих атак. Прилітало по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Один приватний будинок вщент зруйнований. Ще 6 будинків і 5 господарських споруд – понівечені. Побиті авто, газогін, кілька ліній електропередач.

Наслідки ворожої атаки по Нікополю 8 квітня

Зауважимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю дронами і з артилерії.

Нікополь на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, що окупанти за минулу добу, 7 квітня, вісім разів обстріляли Нікополь: що про це відомо (фото).

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