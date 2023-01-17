"Нікопольщина не мала тихої ночі": в ОВА розповіли деталі останніх обстрілів окупантів

Нікопольський район Дніпропетровської області знову потерпав від терору росіян. Російські окупаційні війська в ніч проти 17 січня, з важкої артилерії обстріляли три тамтешні громади, понад два десятки снарядів прилетіли у мирні населені пункти.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти обстріляли Покровську, Нікопольську та Червоногригорівську громади. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

"Нікопольщина не мала тихої ночі. Росіяни тричі ударили по району з важкої артилерія. Під вогонь потрапили три громади - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів. Люди не постраждали. Наслідки атаки з’ясовуються. У решті районів сирена кілька разів протягом ночі сповіщала про небезпеку, та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - розповів Резніченко.

Нагадаємо, на місці трагедії у Дніпрі, де 14 січня окупанти ракетою Х-22 розбомбили житлову багатоповерхівку, тривають пошукові роботи. На ранок 17 січня розібрано 90% уламків зруйнованого росіянами житлового будинку. Рятувальники все ще шукають 25 мирних мешканців будинку. Врятувати вдалося 39 осіб, на жаль, загинули 40 громадян.

Джерела ТСН в поліції Дніпропетровської області повідомили, що, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії підозрілі особи фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, підлітки могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

Про цю ж гру раніше попереджав очільник Міноборони і просив батьків простежити за дітьми.

Читайте також: