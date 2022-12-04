Нікопольщина здригалася усю ніч: влада повідомила про наслідки атак окупантів (фото)

Росіяни 10 разів обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села області.

Усю ніч проти 4 грудня Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загалом протягом ночі росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села. Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську.

У Червоногригорівській громаді побито 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. В інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.

На щастя, минулося без загиблих та поранених.

"У рештi районів ніч минула без надзвичайних ситуацій. Лунала тривога, та без "прильотів". І на цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.

Мер Нікополя Олександр Саюк вранці 4 грудня розповів, що вечір та ніч минули з тривогами і з обстрілами у місті. Вся інфраструктура в місті працює, постраждалих внаслідок атак РФ - немає.

"На зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює. Ще зберігаються планові відключення електроенергії. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними каналами у телеграм/вайбер, не ігноруйте сирену", – сказав міський голова.

Росіяни тероризують Дніпропетровщину

Російські окупаційні війська регулярно бомблять Дніпропетровську область, руйнуючи цивільні будинки, автівки, вбиваючи мирних людей. Так, у результаті обстрілів військових РФ у Нікопольському районі 29 листопада було поранено літню жінку. Загалом же загарбники понівечили в громаді близько пів десятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.

За ніч 30 листопада російська армія била з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району. Туди прилетіло майже 30 ворожих снарядів.

У ніч проти 2 грудня окупанти атакували Марганецьку громаду та Нікополь на Дніпропетровщині.

Росіяни в ніч проти 3 грудня також обстріляли Нікопольський район "Градами" й важкою артилерією. Понiвечено 20 приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей.

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