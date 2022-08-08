Нікопольський район на Дніпропетровщині під вогнем: подробиці нічного і вранішнього обстрілів

Нікопольський район на Дніпропетровщині цілу ніч під обстрілами, а сьогодні його атакували вже тричі.

Майже щоденні обстріли Нікополя тривають уже 3 тижні. Від рашистських снарядів там уже загинуло п'ятеро людей. Сьогодні били з «Градів» та випустили дві ракети Ха-59, що влучили у приміщення аграрної компанії, йдеться в ТСН.

У аграрному підприємстві знищено чотири склади, електрощитову, десяток одиниць спецтехніки, легкові автівки. Пошкоджено з десяток будівель. Вибуховою хвилею повибивало вікна на насосній станції . А по Марганецькій громаді росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів.

«Марганецьку громаду агресор обстріляв з «Градів». Здійснив понад 20 пострілів. Цілив по двох селах на щастя обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують територію. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді, ніхто не постраждав», - розповідає т.в.о. ачальника відділу зв’язків зі ЗМІ ГУ ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк.

Крім того напередодні вечері ворог обстріляв Червоногригорівську громаду- пошкодив дачі, лінія електропередач. Майже сім тисяч людей залишились без води.

Загалом Нікопольський район вже понад три тижні під майже щоденними обстрілами. Ворог б’є з протилежного берега Каховського водосховища, з території Запорізької атомної станції. Росіяни розмістили там зброю, розуміючи, що ЗСУ не битимуть по об’єкту радіаційної небезпеки.

А ще голова Нікопольського району попросив батьків поговорити з дітьми, адже, за даними розвідки, росіяни розробили гру- квест. Серед завдань якої - фотографувати об’єкти, які цікавлять окупантів. За знімки обіцяють гроші, тож аби не постачати ворогу інформацію варто перевірити телефони дітей і бути обережними з інформацією у мережах.

Нагадаємо, що знову від обстрілів прокинувся Миколаїв. Зі «Смерчів» росіяни обстріляли околиці міста. Минулося без потерпілих, руйнування теж незначні. Ворог відкрив вогонь за кілька хвилин до завершення подовженої комендантської години. Вона тривала від ночі 5 серпня. Про її результати посадовці обіцяють повідомити згодом.

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