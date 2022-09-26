Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Німець взяв участь у російських "референдумах" в Україні: його вже звільнили з роботи

Дата публікації
Перегляди
1900
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Німець взяв участь у російських "референдумах" в Україні: його вже звільнили з роботи

Фото: Pexels

У Німеччині звільнили керівного директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg у Гессені Штефана Шаллера.

Німець був російським "спостерігачем" на російських фейкових референдумах на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це пише Der Spiegel.

Штефан Шаллер був так званим "спостерігачем" на фейковому референдумі в Запорізькій області. Його використали росіяни, щоб надати своїм дійствам хоч трохи легітимності. Російським пропагандистам німець заявив, що на "референдумі все дуже добре організовано".

У Німеччині чоловіка після цього одразу звільнили з роботи. 

"Це стало реакцією на його роботу як "спостерігача" на незаконних російських фіктивних "референдумах" в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не визнають організовані Росією незаконні референдуми на українських окупованих територіях.

Читайте також:

Якою може бути експлуатація під час збройного конфлікту – Олена Вихор

Якою може бути експлуатація під час збройного конфлікту – Олена Вихор

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1900
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація