Німець взяв участь у російських "референдумах" в Україні: його вже звільнили з роботи

У Німеччині звільнили керівного директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg у Гессені Штефана Шаллера.
Німець був російським "спостерігачем" на російських фейкових референдумах на тимчасово окупованих територіях України.
Про це пише Der Spiegel.
Штефан Шаллер був так званим "спостерігачем" на фейковому референдумі в Запорізькій області. Його використали росіяни, щоб надати своїм дійствам хоч трохи легітимності. Російським пропагандистам німець заявив, що на "референдумі все дуже добре організовано".
У Німеччині чоловіка після цього одразу звільнили з роботи.
"Це стало реакцією на його роботу як "спостерігача" на незаконних російських фіктивних "референдумах" в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не визнають організовані Росією незаконні референдуми на українських окупованих територіях.
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