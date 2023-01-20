Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, акцент ближчим часом буде зроблений на протиповітряній обороні.

Міністр оборони ФРН анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро.

Про це заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні, передає "Укрінформ".

"Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро", - поінформував Пісторіус, додавши, що загальна вартість наданої Німеччною військової допомоги перевищить 3,3 мільярда євро.

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За словами Пісторіуса, акцент ближчим часом буде зроблений на протиповітряній обороні.

"Пріоритет №1 – це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси", - сказав глава Бундесверу.

Німеччина, за його словами, відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Все це включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Подальша допомога у стадії підготовки, зазначив Пісторіус.

Ситуацію в Україні глава Міноборони ФРН описав як "надзвичайно драматичну" і зазначив, що "треба виходити з того, що це триватиме ще місяці". За його словами, це вимагає від партнерів подальшої підтримки України і Німеччина не припинить таку підтримку. Міністр нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це синхронізований з іншими партнерами крок.

Пісторіус вперше був присутній на зустрічі в Рамштайні, адже був призначений міністром оборони лише напередодні. Він зізнався, що був вражений рішучістю країн допомагати Україні в її боротьбі проти загарбників.

Нагадаємо, Пісторіус повідомив, що учасники засідання у Рамштайні 20 січня не ухвалили рішення про постачання танків до України.

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