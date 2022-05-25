Німеччина буде купувати скраплений природний газ у США - Єрмак

Німеччина буде купувати скраплений природний газ у США.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“RWE підписала угоду про купівлю 2,25 млн тонн на рік на заводі Sempra в Порт-Артурі в Техасі терміном на 15 років. Глобальні процеси відбуваються просто зараз, хоч і повільно, але ЄС поступово позбавиться російської енергетичної залежності. Це треба було робити раніше, звісно. А зараз необхідно пришвидшитися, бо енергоресурси - це зброя москви”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник.

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