Німеччина допоможе відновити зруйнований футбольний стадіон у Чернігові

Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка.

Клуб «Боруссія Дортмунд» готовий взяти участь у відбудові стадіону імені Гагаріна у Чернігові.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після перемовин з Державним міністром з питань культури і ЗМІ Клаудією Рот.

"Завершив перемовини з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ Відомства федерального канцлера. Важлива новина №1: Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенко та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан", - повідомив Ткаченко.

Він додав, що Німеччина наголосила у своїй незмінній позиції щодо важливості перенесення проведення 45-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з російської Казані.

"Також обговорили ініціативу внесення історичного ареалу Одеси в ЮНЕСКО. Зі свого боку, запросив німецьких колег до допомоги Україні у формуванні номінаційного досьє для подачі заявки". - зазначив міністр.

Вже понад місяць Україна виборює перемогу у війні, яку розв'язала на нашій території Російська Федерація. 24 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію", яка насправді стала війною.

Російські окупанти продовжують обстрілювати великі й маленькі міста. Та наші воїни Збройних сил України і добровольці тероборони відбивають атаки противника, завдаючи йому великих втрат.