Німеччина готова надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови

В країні тривають засекречені перемовини з представниками оборонної промисловості.

У Німеччині вивчають можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus уже найближчими місяцями. Канцлер країни Олаф Шольц раніше заявив, що готовий надати зброю за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS.

Про це пише Spiegel.

Як зазначає видання, на сьогодні тривають засекречені перемовини з представниками оборонної промисловості. Зокрема, Німеччина хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується анексованого РФ Криму.

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Очільник німецького уряду все більше "стурбований" ескалацією війни, відтак навряд чи схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації.

"Таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.

Раніше експерт пояснив, куди ЗСУ можуть вдарити, якщо отримають німецькі ракети Taurus.

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