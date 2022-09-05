Німеччина готова продовжувати та розширювати постачання зброї: Шмигаль розповів, що можуть передати Україні

В Німеччині на зустрічі з керівниками країни українська делегація обговорила питання озброєння, фінансової підтримки та санкційного тиску на РФ.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Німеччина готова продовжувати та розширювати постачання зброї. Це стосується надсучасних систем протиповітряної оборони, сучасних установок “Панцир” та інших систем ведення бойових дій. Ми також обговорили перспективи постачання важкого озброєння Україні: це танки, броньовані автомобілі. Ми над цим працюємо”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

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