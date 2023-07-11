Німеччина готує для України новий пакет військової допомоги на 700 млн євро – ЗМІ

До пакета увійдуть, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро.

Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 млн євро.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Як повідомили LRT в урядових колах на полях саміту НАТО у Вільнюсі, до пакета увійде, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро.

Німецьке видання dpa з посиланням на свої джерела також повідомляє про пакет допомоги на 700 млн євро, водночас Spiegel пише, що Німеччина виділить Україні підтримки на 600 млн євро.

За даними Spiegel, до пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя "земля-повітря" із запасів Бундесверу, додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

Зазначається, що про надання пакета мають оголосити після обіду 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Нагадаємо, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у травні у Берлін, він заявляв про пакет підтримки на 2,7 млрд євро.

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