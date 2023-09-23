Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови

У Берліні вважають, що краще "рухатися разом із Вашингтоном".
Надання Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до передавання крилатих ракет Taurus.
Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.
Як передає видання, у Берліні вважають, що краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.
"Київ давно шукає ракети, які могли б знищити російську логістику, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Зараз постачання крилатих ракет великої дальності особливо необхідне, адже постачання британських Storm Shadow та французьких SCALP має велике значення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про надання Україні далекобійних ракет ATACMS.
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