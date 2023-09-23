Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
815
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови

Німецькі ракети Taurus / Фото: ТСН.ua

У Берліні вважають, що краще "рухатися разом із Вашингтоном".

Надання Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до передавання крилатих ракет Taurus.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Як передає видання, у Берліні вважають, що краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.

"Київ давно шукає ракети, які могли б знищити російську логістику, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Зараз постачання крилатих ракет великої дальності особливо необхідне, адже постачання британських Storm Shadow та французьких SCALP має велике значення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
815
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація