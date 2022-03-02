Німеччина надасть притулок українським біженцям на три роки: деталі

Німеччина обіцяє українцям автоматичне надання притулку.

У Німеччині заявили, що українцям, які змушені тікати зі своєї країни через агресивні дії РФ, не треба буде проходити процедуру надання притулку. Їм одразу нададуть захист ЄС терміном до 3 років.

Про це написала очільниця МЗС Німеччини Ненсі Фезер у Twitter.

За її словами, біженцям допоможуть отримати швидкий доступ до медичної страховки та ринку праці.

"У всій країні ми є свідками великої готовності допомогти перед обличчям страждань, які завдає Путін своєю війною проти України. Я вдячна за цю людяність і солідарність. Ми добре організуємо прийом біженців із федеральними землями. Допоможемо швидко і небюрократично. Біженці з України не повинні проходити процедуру надання притулку. Ви отримуєте негайний захист у ЄС на термін до трьох років. Ми дбаємо про те, щоб вони швидко отримали медичне страхування та доступ до ринку праці", - сказала Фезер.

Нагадаємо, більшість членів Постійного комітету парламенту Канади із питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України.