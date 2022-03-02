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Німеччина надасть притулок українським біженцям на три роки: деталі

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Німеччина надасть притулок українським біженцям на три роки: деталі

Associated Press

Німеччина обіцяє українцям автоматичне надання притулку.

У Німеччині заявили, що українцям, які змушені тікати зі своєї країни через агресивні дії РФ, не треба буде проходити процедуру надання притулку. Їм одразу нададуть захист ЄС терміном до 3 років.

Про це написала очільниця МЗС Німеччини Ненсі Фезер у Twitter.

За її словами, біженцям допоможуть отримати швидкий доступ до медичної страховки та ринку праці.

"У всій країні ми є свідками великої готовності допомогти перед обличчям страждань, які завдає Путін своєю війною проти України. Я вдячна за цю людяність і солідарність. Ми добре організуємо прийом біженців із федеральними землями. Допоможемо швидко і небюрократично. Біженці з України не повинні проходити процедуру надання притулку. Ви отримуєте негайний захист у ЄС на термін до трьох років. Ми дбаємо про те, щоб вони швидко отримали медичне страхування та доступ до ринку праці", - сказала Фезер.

Нагадаємо, більшість членів Постійного комітету парламенту Канади із питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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