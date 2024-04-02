Німеччина надасть Україні 180 тис. снарядів у межах чеської ініціативи

Німеччина надасть українським Збройним силам 180 тисяч артилерійських снарядів в межах реалізації ініціативи Чехії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи з надання боєприпасів.

"Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро", - заявив представник відомства.

За даними міністерства, на частку Берліна припадатиме 40% цієї ініціативи.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Президент Петр Павел заявив, що, за його інформацією, перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Згодом премʼєр-міністр країни Петро Фіала заявив, що ініціативу Праги вже підтримали 20 країн. Крім того, Чехія вирішила збільшити свій внесок у закупівлю снарядів для ЗСУ. Втім, він не назвав, яку саме суму внесе країна.

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