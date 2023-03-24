Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

Напередодні у Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.

Німецький уряд, у п'ятницю 24 березня погодив передавання Києву одразу трьох бронемашин Dachs.

Зазначається, що Київ отримає запчастини до танків Leopard та БМП Marder, 70 кулеметів MG3, а також 30 систем виявлення ворожих дронів.

Також до нового пакету допомоги Німеччини увійшли 155-мм високоточні снаряди, боєприпаси для РСЗВ MARS II та інше озброєння.

Раніше у Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.

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