Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

Напередодні у Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.
Німецький уряд, у п'ятницю 24 березня погодив передавання Києву одразу трьох бронемашин Dachs.
Зазначається, що Київ отримає запчастини до танків Leopard та БМП Marder, 70 кулеметів MG3, а також 30 систем виявлення ворожих дронів.
Також до нового пакету допомоги Німеччини увійшли 155-мм високоточні снаряди, боєприпаси для РСЗВ MARS II та інше озброєння.
Раніше у Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.
Читайте також: