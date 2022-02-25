"Німеччина не повинна говорити "ні": у ХДС підтвердили готовність відключити Росію від SWIFT

"Німеччина не повинна говорити "ні": у ХДС підтвердили готовність відключити Росію від SWIFT

Раніше у Єврокомісії зазначали, що навіть за умови відключення Росії від SWIFT політики, відповідальні за агресію проти України, "матимуть можливості виконувати свої фінансові операції".

Голова Християнсько-демократичної партії Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина має відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це йдеться у повідомленні Мерца у Twitter.

"Заборона SWIFT - це дуже-дуже гострий меч, який нанесе велику шкоду на міжнародному рівні. Позиція ХДС з цього приводу ясна: якщо Єврокомісія пропонує виключити Росію, Німеччина не має казати "ні", - написав політик.

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