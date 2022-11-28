Німеччина не збирається передавати Україні свої системи ППО Patriot – зброя має залишитися на території країн НАТО

Бундесвер потребує цих систем також для того, щоб мати можливість виконати свої зобов’язання перед партнерами.

У Міноборони Німеччини заявили про зацікавленість у тому, щоб усі системи ППО Patriot країни залишалися на території НАТО.

Про це заявив представник Міноборони ФРН Арно Коллац під час брифінгу, передає "Укрінформ".

"Є великий інтерес до того, щоб ці системи Patriot залишалися в системі НАТО", – зазначив Коллац.

За його словами, очільниця відомства Крістіне Ламбрехт уже дала зрозуміти, що системи Patriot є інтегрованою невід’ємною частиною захисту НАТО і є внеском ФРН у систему ППО Альянсу.

Коллац наголосив, що Бундесвер має вирішувати, як виконувати зобов’язання щодо запровадження найближчим часом сил швидкого реагування.

Щодо пропозиції допомоги Польщі в Міноборони пояснили: Німеччина прагне підтримати країну-союзницю в захисті повітряного простору від зовнішніх загроз. Йдеться про системи Patriot, а також посилене повітряне патрулювання.

"Обидві пропозиції залишаються чинними", – заявили в Міноборони.

Patriot для України: що відомо про передавання систем ППО

Після того, як у Польщі за кілька кілометрів від кордону з Україною під час повномасштабної атаки росіян впала ракета, вбивши двох чоловіків, Німеччина запропонувала країні-союзниці посилити її протиповітряну оборону системами Patriot.

Цю пропозицію прокоментував очільник правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський, заявивши, що краще б системи Patriot передали Україні.

З ним погодився прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, підтримавши пропозицію розгорнути Patriot з українського боку кордону.

Водночас міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його держава із задоволенням прийняла цю пропозицію від ФРН.

Своєю чергою, очільниця МЗС Німеччини Крістіне Ламбрехт попередила, що розгортання Patriot за межами території країн Альянсу потрібно спершу обговорити з іншими членами НАТО.

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