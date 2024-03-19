Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро – перелік

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.

Про це пише видання Tagesschau з посиланням на його заяву ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн", що проходить у Німеччині.

Пісторіус, зокрема повідомив, що йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

До нового пакету допомоги також увійдуть 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву про війну в Україні на засіданні "Рамштайн-20".

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