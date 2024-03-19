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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро – перелік

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро – перелік

Борис Пісторіус заявив, що Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України / Фото: Associated Press

Україна, зокрема отримає додаткові боєприпаси.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро. 

Про це пише видання Tagesschau з посиланням на його заяву ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн", що проходить у Німеччині.

Пісторіус, зокрема повідомив, що йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу. 

До нового пакету допомоги також увійдуть 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів. 

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву про війну в Україні на засіданні "Рамштайн-20".

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