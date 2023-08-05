Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: перелік

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили України отримають БМП, артилерію та інше обладнання. На території ФРН також продовжується навчання українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Німеччина передасть ЗСУ різне обладнання для розмінування територій, а також десятки одиниць розвідувальних безпілотників. Крім того, українські війська отримають ремонтно-евакуаційні машини, десятки БМП та тисячі переносних протитанкових гармат.

Що включатиме новий пакет військової допомоги:

дві самохідні гаубиці Zuzana 2;

шість танків розмінування Wisent 1;

11 мінних тралів для Т-72;

мобільні розвідувальні комплекси SurveilSPIRE;

177 прикордонних машин;

84 розвідувальні дрони VECTOR;

47 мобільних антенно-щоглових систем;

60 БМП Marder;

шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;

сім мобільних дистанційно керованих та захищених систем розмінування;

18 000 переносних протитанкових гармат.

Нагадаємо, Литва надасть Україні ракетні комплекси NASAMS та безпілотники.

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