Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні: що увійшло до переліку

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, броньований транспорт, системи протиповітряної оборони, надводні дрони та термінали супутникового зв’язку.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

До переліку увійшли:

2 РЛС TRML-4D до ЗРК IRIS-T;

12 БТР (невизначеного типу);

7 БпЛА Primoco ONE;

2 системи протиракетного захисту AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

32 термінали супутникового зв’язку SatCom;

PCB-принтер (3D);

4 тягачі HX81 та 4 причепи до них;

12 вантажівок MAN TGS;

інша військова допомога.

Крім того, згодом уряд Німеччини планує передати нашій державі 25 танків Leopard 1 A5 - проєкт фінансується спільно з Данією.

Нагадаємо, що ФРН залишається одним із лідерів у наданні військової допомоги нашим воїнам.

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