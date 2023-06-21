Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Німеччина надала новий військовий пакет допомоги.
Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли високоточні керовані боєприпаси.
Про це повідомляє німецький уряд.
Зазначається, що до пакету санкцій увійдуть 155-мм високоточні керовані боєприпаси, 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм, захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).
Напередодні 14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро, який передали вже 23 травня. До нього увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що готовий до тривалої війни в Україні.
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