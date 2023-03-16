Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Україна від Німеччини отримала новий пакет військової допомоги.
Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги. Увійшли в нього снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ, генератори та намети.
Про це повідомили на сайті німецького уряду.
Так, Німеччина передала Україні очередний пакет військової допомоги. В нього увійшли:
- 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. Загалом, Україна вже отримала 23 500 снарядів.
- 155-міліметрові високоточні боєприпаси.
- Боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.
- 500 пістолетів SFP9.
- Два автонавантажувачі.
- Два ангарних тенти.
- Чотири мобільні антенно-щоглові системи.
- 25 генераторів.
Як зазначається, пізніше Німеччина ще може передати нам 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО Iris-T.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що метою глав держав та урядів європейських країн має бути забезпечення українських військових достатньою кількістю якісних озброєнь.
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