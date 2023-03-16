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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Фото: ТСН.ua

Україна від Німеччини отримала новий пакет військової допомоги.

Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги. Увійшли в нього снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ, генератори та намети.

Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Так, Німеччина передала Україні очередний пакет військової допомоги. В нього увійшли:

  • 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. Загалом, Україна вже отримала 23 500 снарядів.
  • 155-міліметрові високоточні боєприпаси.
  • Боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.
  • 500 пістолетів SFP9.
  • Два автонавантажувачі.
  • Два ангарних тенти.
  • Чотири мобільні антенно-щоглові системи.
  • 25 генераторів.

Як зазначається, пізніше Німеччина ще може передати нам 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО Iris-T.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що метою глав держав та урядів європейських країн має бути забезпечення українських військових достатньою кількістю якісних озброєнь.

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Дата публікації
Перегляди
973
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