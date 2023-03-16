Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги. Увійшли в нього снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ, генератори та намети.

Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Так, Німеччина передала Україні очередний пакет військової допомоги. В нього увійшли:

5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. Загалом, Україна вже отримала 23 500 снарядів.

155-міліметрові високоточні боєприпаси.

Боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

500 пістолетів SFP9.

Два автонавантажувачі.

Два ангарних тенти.

Чотири мобільні антенно-щоглові системи.

25 генераторів.

Як зазначається, пізніше Німеччина ще може передати нам 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО Iris-T.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що метою глав держав та урядів європейських країн має бути забезпечення українських військових достатньою кількістю якісних озброєнь.

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