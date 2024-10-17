Німеччина передасть Україні ракети для F-16, системи ППО та тисячі дронів: повний список

Протиповітряна оборона є одним із пріоритетних напрямків німецьких постачань в Україну.

Німеччина оголосила про новий великий пакет допомоги Україні, до якого увійшли керовані ракети "повітря-повітря" для винищувачів F-16 тисячі дронів-камікадзе та сотні розвідувальних БПЛА.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Що увійшло до нового пакету військової допомоги для України

Бронетехніка:

8 основних бойових танків LEOPARD 1 із запчастинами;

20 бойових машин піхоти MARDER із запчастинами;

боєприпаси для танків LEOPARD 1, LEOPARD 2 та БМП MARDER;

4 колісні бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP.

Протиповітряна оборона:

2 системи ППО IRIS-T (модифікації SLM та SLS) та ракети до них;

корабельні зенітні ракети Sea Sparrow;

керовані ракети "повітря-повітря" AIM-9L/I-1 Sidewinder для винищувачів F-16;

2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D.

Артилерія:

6 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами;

24000 снарядів калібру 155 мм.

Дрони та системи боротьби з дронами:

4000 ударних дронів;

361 розвідувальний безпілотник SONGBIRD;

30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами.

Військово-інженерна техніка:

мостоукладач BEAVER із запчастинами;

2 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

100 портативних систем для розмінування H-PEMBS;

90 міношукачів;

мінний трал.

Стрілецька зброя:

3000 портативних протитанкових комплексів RGW 90;

90 високоточних далекобійних гвинтівок HLR 338 (для стрільби на відстань до 2 км) з боєзапасом 240 000 набоїв;

460 штурмових гвинтівок MK 556;

30 гвинтівок CR 308;

3000 пістолетів SFP9;

десятки тисяч набоїв калібру 40 мм.

Крім того, до пакета допомоги увійшли 75 000 турнікетів, 150 000 оклюзійних пластирів та зимовий одяг для військових.

Нагадаємо, Пентагон опублікував вміст пакета допомоги Україні. Вартість нового пакета американської військової допомоги оцінюється в 425 млн доларів.

Читайте також: