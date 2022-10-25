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Німеччина передасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і чотири гаубиці – Штайнмаєр

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Німеччина передасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і чотири гаубиці – Штайнмаєр

Також Німеччина обіцяє допомагати Україні системами протиповітряної оборони.

Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час брифінгу у Києві.

Він пообіцяв, що це озброння передадуть "наближчими днями".

"Я згоден, що потрібний справедливий мир. Мир який хоче Путін, може спричинити нову війну", – сказав Штайнмаєр, звертаючись до президента Зеленського.

Своєю чергою Зеленський подякував Німеччині за переданий Україні комплекс ППО IRIS-T, "який демонструє потужні результати".

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

"Німеччина може прискоритись у допомозі нам. У будь-якому разі я вважаю, що риторика в Європі та безпосередньо в Німеччині на користь підтримки України змінилася, і вона тепліша, ніж погода сьогодні на вулиці", – додав український президент.

Нагадаємо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідує Україну. Під час візиту до міста Корюківка на Чернігівщині він ховався у бомбосховищі через повітряну тривогу разом з місцевими мешканцями. 

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу. 12 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Ще три системи IRIS-T Берлін обіцяє передати найближчим часом.

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