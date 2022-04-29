Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців: скільки отримуватимуть від 1 червня

Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців: скільки отримуватимуть від 1 червня

Від 1 червня українські біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Ставка допомоги для дорослої людини становить 449 євро.

Починаючи від червня, Німеччина підвищить рівень соціального захисту і підтримку в пошуку роботи для українців. Зміни, передбачені законопроєктом, будуть переглянуті Бундестагом.

Про це пише DW.

Так, біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Ставка допомоги для дорослої людини становить 449 євро. Уряд виділив для українських біженців два млрд євро.

Також зазначається, що українці, які отримали захист в країні, мають дозвіл на роботу без обмежень. Для цього необхідно буде зареєструватися у центрах зайнятості - Jobcenter.

Водночас невідомо, чи будуть соціальні відомства громад, які вже перед цим надавали соцвиплати українським біженцям, передавати їхні дані до Jobcenter. Можливо, це потрібно буде робити самостійно до 1 червня.

Раніше стало відомо, що німецькі депутати більшістю голосів прийняли ініціативу підтримати постачання Україні важких озброєнь.

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