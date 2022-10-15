Німеччина посилить охорону критичних об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках"

Влада Німеччини планує посилити заходи щодо захисту критичної інфраструктури на тлі диверсії на російсько-німецькому газопроводі в морі та на залізничній інфраструктурі.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, передає "Укрінформ".

"Агресивна війна Росії проти України означає поворотний момент також і у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", – наголосила вона.

За її словами, відповідні органи вживають додаткових заходів із захисту там, де це потрібно. Це, зокрема, стосується морської інфраструктури, захист якої уже був посилений шляхом значного збільшення присутності федеральної поліції у морській акваторії.

До кінця цього року також планують представити ключові моменти закону, який регулюватиме захист критично важливої інфраструктури.

Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня стало відомом про розгерметизацію двох ниток першого "Північного потоку" та однієї – "Північного потоку-2". Тоді у Кремлі "не виключали можливості саботажу". В Україні інцидент назвали "спланованим терактом та актом агресії Росії проти ЄС".

Після вибуху газ кілька днів витікав до Балтійського моря.

Тим часом розслідувачі зі Швеції заявляють, що "Північний потік" підірвали навмисне. Докази свідчать про серйозний саботаж.

Російський президент-диктатор Володимир Путін назвав вибухи на "Північному потоці" "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

В МЗС України також попередили, що Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу "Турецький потік", аби обмежити постачання газу до Європи.

Після ракетних обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури в України, міністерство оборони Чехії заявило про посилення охорони таких об'єктів країни.

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