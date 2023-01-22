Німеччина потрапила в свою ж пастку: прем'єр Польщі різко розкритикував Берлін через танки для України

Прем'єр Польщі закликав не гаяти час на дискусії і терміново передати України Leopard

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

Про це польський голова уряду заявив в розмові з PAP.

"Позиція Німеччини є неприйнятною. Минув майже рік від початку війни (повномасштабної війни. - Ред.). Щодня вмирають безневинні люди. Російські бомби сіють хаос в українських містах. Нападають (російські окупаційні війська. - Ред.) на цивільні об'єкти, вбивають жінок та дітей. Докази військових злочинів, скоєних російською армією, можна побачити по телевізору та на YouTube. Що ще потрібно Німеччині, щоб розплющити очі та почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Крім того, їм не потрібно активувати 100% своїх ресурсів. 30% достатньо. Навіть 10% - це був би прогрес. Однак, насамперед, Берліну не слід послаблювати чи саботувати дії інших країн", - висловився Моравецький.

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Польский прем'єр зауважив, що Німеччина — потужна країна з погляду економіки та військової могутності. Але попри це, він переконаний, що Україна та Європа виграють цю війну – з Німеччиною чи без неї.

"Я намагаюсь зважувати свої слова, але скажу прямо. Україна та Європа виграють цю війну – з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить, чи захочуть вони приєднатися до місії з припинення російського варварства, чи пасивно спостерігатимуть за цим, прирікаючи себе на те, щоб опинитися на неправильному боці історії", - зазначив Моравецький.

На запитання, які причини стриманості Берліна, Моравецький відповів: "Німеччина потрапила до пастки, яку розставила сама для себе. Вони роками проводять політику зближення із Росією. Російського ведмедя сподівалися умилостивити щедрими контрактами. Ця політика збанкрутувала, і німцям досі важко визнати свою неправоту".

Прем'єр Польщі також наголосив, що Україні танки потрібні терміново, але натомість "витрачається час на дискусії, які ні до чого доброго не приводять".

"І якраз у той момент, коли здається, що ситуація з важким озброєнням для України дещо покращується, Німеччина втручається та висловлює побоювання. Ворог на сході, а ми витрачаємо час на дискусії, які ні до чого доброго не приводять... Війна тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні терміново. Німці хочуть тримати їх на складі, поки Росія не переможе Україну і не постукає у двері Берліна?", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, 20 січня на американській базі в Рамштайні відбулося засідання контактної групи з питань оборонної підтримки України. Проте, рішення про передачу Україні танків Leopard 2 воно так і не принесло.

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Крім того, у Бундестагу партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні Leopard 1 і Leopard 2. Причина в тому, що кілька фракцій виступили проти.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу висловила розчарування тим, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" не ухвалили рішення щодо передавання Україні танків Leopard 2.

Своєю чергою, у Сполучених Штатах Америки розчаровані нерішучістю керівництва Німеччини щодо постачання Україні танків Leopard-2 для протистояння російським агресорам.

Очільник польського Збігнєв Рау також розкритикував Німеччину за вагання з допомого Україні з танками. За його словами, проливання української крові – ціна вагань щодо постачань Leopard.

А під будівлею офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні 20 січня сотні людей зібралися на мітинг проти зволікання уряду ФРН у постачанні Україні танків Leopard. Чимало учасників мітингу загорнуті в українські національні прапори та вигукували заклики про відправлення до України танків Leopard.

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