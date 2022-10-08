Німеччина повідомила про нові поставки зброї для України: йдеться про танки та ППО

У Німеччині вважають, що НАТО потрібно нарощувати озброєння.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України: йдеться про постачання танків та систем ППО IRIS-T.

Про це повідомляє CNN.

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що її країна надасть ЗСУ загалом 100 танків із Греції та Словаччини й систему ППО IRIS-T.

Ламбрехт наголосила, що зараз у Європі тривають складні часи, а тому НАТО потрібно нарощувати озброєння. Також німецька міністерка додала, що її країна створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у випадку небезпеки.

Військова допомога для України: хто ще передасть зброю

4 жовтня президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 625 мільйонів доларів. Він включає 4 ракетні системи HIMARS та боєприпаси, 16 гаубиць та боєприпаси до них, протитанкові та протипіхотні міни.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що його країна передасть Україні озброєння на загальну суму 93 мільйонів євро. Він наголосив, що це буде не останній пакет допомоги.

Також про військову допомогу Україні партнери планують домовлятись на засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 жовтня.

Читайте також: