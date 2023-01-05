Німеччина - про "різдвяне перемир'я" від Росії: "Мир буде, коли Путін забере своїх солдатів"

В Німеччині наголосили, що Путін хоче продовжувати криваву війну проти України.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на "різдвяне перемир'я" від Росії. Вона наголосила, що якби Путін справді хотів миру, то забрав би своїх окупантів з території України.
Про це вона написала у Twitter.
"Якби Путін хотів миру, він би забрав своїх солдатів додому, і війна б закінчилася. Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви. Так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тому ми продовжуватимемо підтримувати українців – щоб вони знову жили в мирі та самовизначенні", - наголосила німецька міністерка.
"Різдвяне перемир'я" від Росії: що відомо
Напередодні російський патріарх Кирило, який підтримує масові вбивства українців, заявив про необхідність тимчасового миру в Україні, мовляв, "хай віряни підуть до церкви напередодні Різдва". Це підтримав кремлівський диктатор Путін. Після чого міністр оборони держави-окупантки Шойгу заявив про нібито "36-годинний режим припинення вогню в Україні".
Секретар РНБО Олексій Данілов на це відповів, що росіяни ні про що не домовлялися з Україною, та зазначив, що у Кремлі не мають нічого спільного з Різдвом.
Зазначимо, що за день до Великодня 2022 року Росія ракетами обстріляла житловий будинок в Одесі, де вбила щонайменше 8 людей. Тоді Україна пропонувала окупантам встановити тимчасове перемир'я, але у Кремлі це відкинули.
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