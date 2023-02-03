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Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєнь для України: до нього увійде ППО

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєнь для України: до нього увійде ППО

До пакету також увійдуть пускові установки для німецьких систем IRIS-T

Швеція та Німеччина ведуть переговори щодо нового пакета озброєнь для України. До нього мають увійти ракети протиповітряної оборони.

Про це інформує Bloomberg.

Як передає видання, ініціатором переговорів виступила Німеччина. Зокрема, країна закликала Швецію надати пускові установки для сумісної з IRIS-T протиракетної системи. Йдеться і про те, що переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, надісланих Україні.

Відомо також, що Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року, після того, як перша прибула в жовтні.

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Дата публікації
Перегляди
343
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