Німеччина та США діятимуть спільно щодо безпекової ситуації в Україні - Шольц

Канцлер Німеччини також засудив сьогоднішні ракетні удари Росії по Києву.

Німеччина і США тісно координуватимуть допомогу Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час перерви між першим і другим засіданням лідерів країн "Великої сімки", пише "Укрінформ".

"Ми єдині в оцінці того, що стосується України, в питанні, що треба робити. І можу дуже чітко заявити: Німеччина та США завжди діятимуть разом у питаннях, які стосуються безпеки України. Так було від самого початку, так буде й надалі – в тісному співробітництві та координації", - так він прокоментував свою ранкову двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом.

Сьогодні учасники саміту G7 мають обговорити питання зовнішньої та безпекової політики.

"Україна та російська агресія будуть там важливою темою, але не єдиною", - зауважив канцлер ФРН.

Нагадаємо, Байден перед самітом G7 анонсував заборону імпорту золота з Росії.

Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу під час зустрічі у Німеччині у неділю, 26 червня, обговорюватимуть, як у подальшому підтримувати Україну та як подолати шкоду, яку російська війна завдає всьому світові.

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