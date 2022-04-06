Німеччина у конфіденційному режимі веде переговори з Україною щодо гарантій безпеки — Шольц

Канцлер зазначив, що наразі уточнюється, як саме ФРН може допомогти українцям.

Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом щодо можливих гарантій безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Звичайно, ми говоримо про це, але у необхідному конфіденційному режимі. Також ми обговорюємо це з Україною та іншими сторонами, до яких зверталися", — цитує Шольца Suddeutsche Zeitung.

Як саме можуть виглядати такі гарантії з боку Німеччини, на даний час не може бути уточнено, сказав Шольц.

Нагадаємо, що Шольц виступаючи в Бундестазі звернувся до керівника Кремля Володимира Путіна. Канцлер закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні,

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