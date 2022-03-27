Німеччина зареєструвала понад 260 тисяч біженців з України

Німеччина зареєструвала понад 260 тисяч біженців з України

Фактична кількість біженців невідома, оскільки немає комплексного прикордонного контролю.

З початку війни в Україні федеральна поліція зареєструвала в Німеччині 266 975 біженців з України. Більшість із них – жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ.

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Зазначається, що фактична кількість біженців невідома, оскільки немає комплексного прикордонного контролю – ймовірно, вона є значно більшою.

Також не зафіксовано, скільки людей подорожує з Німеччини в інші країни.

Німецька влада реєструє українців лише у випадку, коли вони звертаються, наприклад, щоб отримати державну допомогу.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, вже 10 млн людей стали переселенцями в Україні, а понад 3,5 млн були змушені поїхати за кордон у пошуках безпеки.

Кількість біженців з України вже сягнула майже трьох мільйонів

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