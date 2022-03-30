Німеччина заявила про готовність стати країною-гарантом безпеки для України

Німеччина заявила про готовність стати країною-гарантом безпеки для України

Німеччина готова діяти як гарант безпеки.

Німеччина готова стати гарантом безпеки України в межах її майбутнього мирного договору з Росією.

Про це заявив прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, пише Reuters.

За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "загальну готовність" виступити в ролі гаранта безпеки. Утім, Хебештрайт не уточнив, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Хебештрайт також зазначив, що Берлін тимчасово утримається від оцінки переговорів Росії з Україною, що відбулися в Стамбулі.

"Потрібно виявляти стриманість", — він, наголосивши, що російська та українська сторони ще продовжують переговори та виробляють домовленості.

Нагадаємо, речник Путіна заперечив прогрес у переговорах з Україною.

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