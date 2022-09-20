Німеччина збільшує військову допомогу: скільки і якої зброї отримала Україна

Німеччина оголосила про передавання Україні додаткових озброєнь - двох реактивних систем залпового вогню Mars II та понад пів сотні бронетранспортерів Dingo. Також було оголошено, що Україна додатково отримає чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Офіційний Берлін займає стриману позицію щодо постачання озброєнь Україні, але на тлі успіхів ЗСУ на фронті збільшує підтримку.

ТСН.ua зібрало інформацію про військову допомогу, яку Німеччина надає Україні, зокрема про озброєння, здатне реально вплинути на хід бойових дій.

На сайті уряду Німеччини розміщений перелік військової допомоги Україні летального та нелетального характеру. Сюди входять постачання із запасів Бундесверу та німецької оборонної промисловості.

Gepard

Німеччина передала вже 24 зенітні самохідні установки Gepard. Вони оснащені двома 35 мм гарматами, радіолокаційною станцією і призначені для захисту військової техніки та об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах за будь-яких погодних умов. Здатні знищувати повітряні цілі на висоті до 3 км, а наземні - до 4,5 км.

Фото: Bundeswehr

Cobra

Радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби Cobra здатна визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, ракетних установок. РЛС також може обчислювати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє здійснювати коригування вогню, а також сповіщувати їх про небезпеку вогневого ураження.

Фото: Bundeswehr

М113

Україна отримала 54 бронетранспортери M113 з озброєнням. Стандартне озброєння M113 складається з 12,7-мм кулемета, який розміщується на командирській башточці і може вести круговий обстріл. Військова техніка надійшла з Данії, але Німеччина фінансувала постачання.

Panzerhaubitze 2000

Німеччина спільно з Нідерландами передала 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze-2000 на гусеничному шасі, побудованих на базі танка "Леопард-2". PzH-2000 мають дальність стрільби 30 км. Вони добре підходять для сучасної концепції війни, здатні з великої відстані уразити ціль одним залпом і швидко залишити позиції. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем, яка наводить одразу всю батарею. Гаубиця здатна за хвилину випускати 10-13 снарядів.

РСЗВ Mars II

Реактивні системи залпового вогню MARS II є аналогом американських РСЗВ M270. Україна вже отримала три такі РСЗВ і найближчим часом розраховує ще на дві. Вони призначені для ураження на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій артилерії противника, засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв'язку та інших цілей.

Dingo

Бронеавтомобіль Бундесверу Dingo призначається для патрулювання і розвідки. Захист Dingo повинен витримати вибухи мін, саморобних вибухових пристроїв, влучання зі стрілецької зброї, уламків артилерійських набоїв, гранат, дії зброї масового ураження. Україна має отримати понад пів сотні таких бронетранспортерів.

Крім того, Німеччина надала боєприпаси, зокрема майже 15 тисяч протитанкових мін, 100 тисяч гранат, 500 зенітних ракет STINGER, мільйони патронів. Україна також отримала обладнання для шпиталів, 100 тисяч аптечок першої допомоги, сотні транспортних засобів - вантажівок, мікроавтобусів і позашляховиків.

"Психологічний паркан" Німеччини на постачання зброї

Раніше німецький міністр економіки Роберт Габек обіцяв, що Німеччина продовжуватиме надавати зброю Україні для боротьби з агресоркою Росією. За його словами, постачання завжди координуватимуться в межах НАТО.

Проте у такої позиції в Німеччині є чимало противників. Зокрема, голова Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер виступив проти продовження військової допомоги ЗСУ. За його словами, кожне нове постачання послаблює армію Німеччини.

"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити, наприклад, постачання бойових машин піхоти із запасів нашої промисловості", - заявив він.

Втім, переконаний Вюстнер, це тягне за собою негативні наслідки. Мовляв, подальша допомога, яку назвали "канібалізацією військ Німеччини", веде до послаблення Бундесверу.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що Німеччина має "психологічний паркан" щодо постачання військової техніки для ЗСУ.

"Питання бронетехніки та танків у Німеччини викликає таку думку - як це німецька техніка буде на території України? В них є такий психологічний паркан щодо постачання цієї техніки. Мені здається, що це якась внутрішня їхня проблема... Їхня техніка сьогодні для нас - це допомога. Броньована техніка важлива для збереження наших життів", - зазначив Зеленський.

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