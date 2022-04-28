Німеччина змінила позицію щодо "Сбєрбанку" і готова розглядати санкції проти РФ

Німеччина готова розглянути питання про включення найбільшого банку Росії до шостого пакета санкцій Європейського Союзу.

Раніше країна блокувала рішення.

Про це пише Bloomberg.

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Найбільший банк Росії - "Сбєрбанк" - який має близько половини роздрібних депозитів, можуть відключити від SWIFT. Також країна готується підтримати поетапне ембарго на російську нафту.

Раніше вона була стурбована тим, що введення санкцій проти "Сбєрбанку" призведе до порушення операцій, пов’язаних з енергетикою. Останніми тижнями країна перейшла до використання альтернативних постачальників енергії.

Німеччина була однією з країн, які найбільше не хотіли накладати санкції на “Сбєрбанк” і відключати його з міжнародної системи обміну повідомленнями SWIFT, пише видання. Натомість Польща та країни Балтії разом із президентом України Володимиром Зеленським наполягають на тому, щоб ЄС додав до санкційного списку більше російських банків.

Раніше Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити Центральний банк РФ від системи обміну фінансовими повідомленнями.

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Нагадаємо, ЄС погодив відключення білоруських банків від SWIFT, а також заборонив надання РБ банкнот євро.

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