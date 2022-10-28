Німеччина змінила свою риторику стосовно війни в Україні: що стало приводом

Німеччина перебуває у скрутному геополітичному становищі. Після Другої світової війни вона ніяк не хоче себе пов’язувати з агресією.

Німеччина після приїзду до України президента Франка-Вальтера Штайнмаєра змінила свою риторику стосовно війни в нашій державі. Сталося це після того, як глава держави вимушено просидів у бомбосховищі під час російської атаки.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

“Німеччина завжди намагалася не давати Україні зброю, а якщо давати - то дозовано. Ми бачили, як з часом трансформувалася думка німців. Зараз відбувається квінтесенція цього трансформування - і саме після візиту Штайнмаєра до України. Тепер же, коли він приїхав і побув у бомбосховищі під час повітряної тривоги, побачив всі жахи на свої очі. Він сказав, що “тепер ми маємо підтримувати українців, скільки це можливо”, розповів Дмитро Васильєв.

Також він додав, що саме Штайнмаєр зіграв величезну роль у “Мінську-1” та “Мінську-2”. Проте зараз він змінив риторику та запропонував німцям дивитися на події так, як на них дивляться та переживають їх українці.

Нагадаємо, що українські військові показали, як у лісі захопили БТР з росіянами без жодного пострілу.

Читайте також: