Німеччина змінює правила перебування для українців від 1 вересня: деталі

Громадяни України повинні стати на облік, аби залишатися в країні легально.

Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення про зміну правил перебування на території країни громадян України від 1 вересня 2022 року.

Згідно з рішенням уряду, від 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні.

Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи від 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

Водночас українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

Якщо термін безвізового перебування (90 днів від дня перетину кордону) збігає у проміжку від 1 вересня до 1 грудня, також потрібно подати заявку на реєстрацію.

Нагадаємо, 18 тисяч гривень зможуть отримати деякі українці, які повертаються з-за кордону.

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